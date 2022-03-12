«МЮ» хочет назначить нового тренера к концу апреля. Клуб следит за ситуацией Тухеля в «Челси»

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«Манчестер Юнайтед» хочет выбрать нового тренера к концу апреля.

Как пишет Daily Mail, английский клуб надеется, что сможет к концу следующего месяца сможет объявить имя нового тренера. Вероятно, специалист, на котором «Юнайтед» остановит свой выбор, в этот момент еще будет работать в другом клубе.

По плану «Манчестер Юнайтед» столь раннее назначение позволит тренеру участвовать в подготовке к трансферному окну. Неопределенность, как считают в клубе, негативно скажется на трансферах, переговорах по контракту и на результатах в сезоне-2022/23.

Как уже неоднократно сообщалось, основные претенденты на пост тренера «Ман Юнайтед» – это Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Кроме того, «МЮ» следит за ситуацией Томаса Тухеля в «Челси». Шансы на то, чтобы остаться постоянным тренером клуба, не потерял и Ральф Рангник.

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