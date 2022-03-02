«МЮ» может пригласить Анчелотти. Фергюсон порекомендовал его боссам клуба

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«Манчестер Юнайтед» может пригласить Карло Анчелотти на пост тренера.

Тренера «Реала» английский клуб считает хорошим вариантом на короткий срок. У итальянца близкие отношения с Алексом Фергюсоном, который порекомендовал руководству «МЮ» обратиться к кандидатуре Анчелотти в случае, если назначить Маурисио Почеттино, тренирующего «ПСЖ», не удастся, пишет ESPN. Отмечается, что Фергюсон с большой симпатией относится и к аргентинскому тренеру.

В «Юнайтед» считают, что Анчелотти станет отличным вариантом на короткий срок, так как у него большой опыт работы со звездными командами в АПЛ и Лиге чемпионов.

«МЮ» предпочел бы назначить тренера на долгий срок, но в переговорах с некоторыми специалистами возникли сложности. Почеттино связывали с возможным переходом в «Реал», а тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сомневается, что работа с «МЮ» – это правильный шаг. Еще один кандидат – Луис Энрике, работающий со сборной Испании. Он точно не покинет команду до ЧМ-2022, который пройдет в декабре.

Ранее Анчелотти работал с «Челси» и «Эвертоном» в АПЛ.

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