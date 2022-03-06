На решение «МЮ» по тен Хагу повлияют результаты «Аякса» в ЛЧ. Роль Рангника в клубе зависит от концовки сезона

ищет нового главного тренера.

По данным The Athletic, английский клуб уже провел беседы по поводу , который работает с , и Эрика тен Хага, тренирующего «Аякс». Общение ведется и с другими специалистами.

Представители «МЮ» встречались с различными кандидатами и хочет принять решение в ближайшие недели. Клуб не намерен ждать до лета и хочет, чтобы новый тренер с самого начала предсезонной подготовки сосредоточился на проекте.

Ожидается, что «МЮ» рассмотрит различные варианты перед тем, как остановиться на одном кандидате. Различные источники, близкие к клубу, указывают, что Почеттино – главная цель «Юнайтед». давно с большой симпатией относится к аргентинцу. Как отмечается, мнением экс-главного тренера «МЮ» по этому вопросу боссы клуба интересовались.

Контракт Почеттино с «ПСЖ» действует до 2023 года. Чтобы заполучить тренера, «МЮ» придется заплатить многомиллионную компенсацию. В этом отношении более предпочтительна кандидатура тен Хага, в контракте которого с прописаны довольно низкие отступные. «Аяксу» предстоит сыграть с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Выход или невыход команды в следующий раунд может повлиять на решение «Юнайтед» по тен Хагу.

Отмечается, что от результатов, которые «МЮ» покажет в концовке сезона, зависит и роль Ральфа Рангника в будущем клуба. После окончания тренерского контракта у него будет консультационная роль в «Юнайтед». Если «МЮ» покажет хорошие результаты в ближайшие три месяца, это усилит позиции Рангника.