Боссы «МЮ» опасаются, что неудачи могут повлиять на переговоры с тренерами. В клубе боятся, что на борьбу за ЛЧ и АПЛ уйдут годы

В «Ман Юнайтед» опасаются, что неудачные результаты могут повлиять на поиск тренера.
Руководство клуба занялось поиском нового тренера, связавшись с предпочтительными кандидатами через посредников. Однако в «Юнайтед» растут опасения, связанные с тем, что череда неудачных результатов и возможное непопадание в Лигу чемпионов, а также сомнения, связанные с будущим основных игроков, препятствуют поиску нового тренера.
ESPN со ссылкой на собственные источники сообщает, что как минимум один тренер, который интересен «МЮ», использовал свои связи, чтобы оценить настроение в раздевалке и выяснить, хотят ли ключевые игроки остаться в «МЮ». Этот тренер пытался понять, насколько масштабная перестройка потребуется команде.
Также во время бесед с кандидатами обсуждался вопрос о том, достижим ли краткосрочный успех, так как в «МЮ» опасаются, что на борьбу за победу в Лиге чемпионов и АПЛ могут потребоваться годы.
Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрик тен Хаг из «Аякса» остаются фаворитами на пост тренера «МЮ», но клуб продолжает обширный поиск. В шорт-листе клуба будет много кандидатов.
Источники сообщили, что «Юнайтед» надеется объявить о назначении нового тренера до конца сезона, чтобы гарантировать, что он сможет в полной мере участвовать в трансферной кампании летом.