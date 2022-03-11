Боссы «МЮ» опасаются, что неудачи могут повлиять на переговоры с тренерами. В клубе боятся, что на борьбу за ЛЧ и АПЛ уйдут годы

В опасаются, что неудачные результаты могут повлиять на поиск тренера.

Руководство клуба занялось поиском нового тренера, связавшись с предпочтительными кандидатами через посредников. Однако в «Юнайтед» растут опасения, связанные с тем, что череда неудачных результатов и возможное непопадание в Лигу чемпионов, а также сомнения, связанные с будущим основных игроков, препятствуют поиску нового тренера.

ESPN со ссылкой на собственные источники сообщает, что как минимум один тренер, который интересен «МЮ», использовал свои связи, чтобы оценить настроение в раздевалке и выяснить, хотят ли ключевые игроки остаться в «МЮ». Этот тренер пытался понять, насколько масштабная перестройка потребуется команде.

Также во время бесед с кандидатами обсуждался вопрос о том, достижим ли краткосрочный успех, так как в «МЮ» опасаются, что на борьбу за победу в и могут потребоваться годы.

Маурисио Почеттино из и Эрик тен Хаг из остаются фаворитами на пост тренера «МЮ», но клуб продолжает обширный поиск. В шорт-листе клуба будет много кандидатов.

Источники сообщили, что «Юнайтед» надеется объявить о назначении нового тренера до конца сезона, чтобы гарантировать, что он сможет в полной мере участвовать в трансферной кампании летом.