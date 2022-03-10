На решение «МЮ» по Почеттино могут повлиять неудачи «ПСЖ». Многие игроки хотели бы видеть аргентинца в клубе

Будущее Маурисио Почеттино в «ПСЖ» остается неопределенным.

Ожидается, что аргентинец покинет французский клуб в конце сезона. Он хочет возглавить и входит в список кандидатов на пост главного тренера команды. В шорт-листе «МЮ» находится и тренер Эрик тен Хаг.

Как пишет The Telegraph, на выбор английского клуба может повлиять характер неудач, которые Почеттино потерпел в Париже. Вчера вылетел из Лиги чемпионов от «Реала», хотя выиграл первый матч со счетом 1:0, а в ответной игре вел в счете до 61-й минуты. Кроме того, в «МЮ» помнят и о том, что в прошлом сезоне «ПСЖ» не выиграл Лигу 1, уступив «Лиллю».

«Юнайтед» уже контактировал с несколькими специалистами. В какой-то момент пройдут переговоры и с Почеттино.

Отмечается, что многие игроки «МЮ» положительно относятся к возможному назначению Маурисио.