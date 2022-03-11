Nike думает об отказе от сотрудничества с «Челси». Они подписали 15-летний контракт на 900 млн фунтов в 2016-м

«Челси» может потерять еще одного спонсора.

Американская компания , являющаяся техническим спонсором лондонского клуба, думает об отказе от сотрудничества с ним, сообщает Daily Mail.

В 2016 году «Челси» и Nike подписали 15-летнее соглашение о сотрудничестве на 900 млн фунтов. Если экипировщик откажется работать с «Челси», то клуб недополучит 540 млн фунтов.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Титульный спонсор команды – телекоммуникационная компания Three – приостановил сотрудничество с «Челси». Hyundai, сделка с которым приносит лондонцам 10 млн фунтов в год, оценивает дальнейшие отношения с клубом.

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