Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке «Челси» (Independent)

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес деньги Футбол

Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке «Челси».

Как пишет Independent, бизнесмен не согласился со сделанным ему предложением. 

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович хочет получить за лондонский клуб 4 миллиарда фунтов. Предложение консорциума оценивалось гораздо ниже. 

В него входят миллиардеры Хансйорг Висс (Швейцария) и Тодд Боэли (США). Они подали официальную заявку на приобретение «Челси» во вторник.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные