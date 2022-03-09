Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке «Челси» (Independent)

Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке «Челси».

Как пишет Independent, бизнесмен не согласился со сделанным ему предложением.

Ранее сообщалось, что хочет получить за лондонский клуб 4 миллиарда фунтов. Предложение консорциума оценивалось гораздо ниже.

В него входят миллиардеры Хансйорг Висс (Швейцария) и Тодд Боэли (США). Они подали официальную заявку на приобретение «Челси» во вторник.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет