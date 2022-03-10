Титульный спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом. Логотип Three уберут с футболок

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Телекоммуникационная компания Three приостановила сотрудничество с «Челси».

«В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили «Челси» временно приостановить сотрудничество, в частности, убрать наш логотип с футболок и территории возле стадиона до дальнейшего уведомления.

Мы осознаем, что это решение повлияет на многих фанатов «Челси», которые страстно болеют за команду. Однако, учитывая обстоятельства и санкции правительства, мы считаем это правильным поступком», – сказал представитель титульного спонсора «Челси». 

Сегодня правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.

 

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