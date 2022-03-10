«Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашнего матча, 20 тысяч – на выезд

сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Лондонская команда получила специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Эта лицензия позволит продолжать выступление в . В нее включены определенные финансовые ограничения.

В частности, «Челси» сможет потратить только 500 тысяч фунтов, чтобы организовать домашний матч, включая обеспечение безопасности, стюардов и питания.

Для организации выезда – на поездку команды на матч и обратно – лондонцы смогут потратить только 20 тысяч фунтов.

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