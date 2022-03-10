«Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашнего матча, 20 тысяч – на выезд

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес деньги Футбол

«Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Лондонская команда получила специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.

Эта лицензия позволит продолжать выступление в АПЛ. В нее включены определенные финансовые ограничения.

В частности, «Челси» сможет потратить только 500 тысяч фунтов, чтобы организовать домашний матч, включая обеспечение безопасности, стюардов и питания.

Для организации выезда – на поездку команды на матч и обратно – лондонцы смогут потратить только 20 тысяч фунтов.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные