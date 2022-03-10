«Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашнего матча, 20 тысяч – на выезд

«Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.
10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.
Лондонская команда получила специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности.
Эта лицензия позволит продолжать выступление в АПЛ. В нее включены определенные финансовые ограничения.
В частности, «Челси» сможет потратить только 500 тысяч фунтов, чтобы организовать домашний матч, включая обеспечение безопасности, стюардов и питания.
Для организации выезда – на поездку команды на матч и обратно – лондонцы смогут потратить только 20 тысяч фунтов.
Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты