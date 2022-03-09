Миллиардер Кэнди может предложить 2,5 млрд фунтов за «Челси». Он болеет за клуб с детства и хочет реконструировать «Стэмфорд Бридж»

Британский миллиардер Ник Кэнди хочет купить «Челси».

«Ник Кэнди активно изучает несколько вариантов потенциальной заявки на покупку «Челси». Мистер Кэнди очень привязан к «Челси». Его отца звали играть за клуб, а он сам смотрит матчи на с четырехлетнего возраста», – сообщил представитель бизнесмена, специализирующегося на девелопменте (постройке или изменении недвижимости для увеличения ее стоимости – прим. Sports.ru).

Бизнесмен планирует привлечь других инвесторов, чтобы собрать средства на заявку о покупке клуба.

По информации Daily Mail, Кэнди намерен предложить за «Челси» 2,5 млрд фунтов. Кроме того, бизнесмен планирует реконструировать стадион «Стэмфорд Бридж» и потратить на это 1,5 млрд фунтов.

Ранее владелец «синих» выставил клуб на продажу. Сообщалось, что пока ни один из потенциальных покупателей не предложил 3 млрд фунтов, которые хочет получить бизнесмен.

«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже