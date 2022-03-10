Hyundai оценивает дальнейшие отношения с «Челси» после санкций против Абрамовича. Сделка дает клубу 10 млн фунтов в год

Спонсор «Челси» Hyundai оценивает возможность дальнейшего сотрудничества с клубом.
10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.
«Hyundai стал одним из главных футбольных партнеров за последние годы. Компания поддерживает спорт и видит в нем силу добра. На данный момент мы находимся в процессе переоценки отношений с «Челси», – сказано в заявлении Hyundai.
Сделка с южнокорейской автомобилестроительной компанией приносит лондонскому клубу 10 млн фунтов в год. Логотип Hyundai размещен на рукаве формы «Челси».
Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты