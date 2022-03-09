Крыховяка не устроил вариант с приостановкой контракта с «Краснодаром». Переговоры о расторжении складываются непросто

Переговоры Гжегожа Крыховяка с «Краснодаром» о расторжении контракта складываются непросто.

Полузащитника не устроил вариант с приостановкой соглашения, на который согласились остальные легионеры «быков».

Все эти футболисты покинули расположение команды, однако 32-летний поляк продолжает переговоры о расторжении договора. Пока стороны не могут прийти к договоренности и не уступают друг другу в переговорах.

На этой неделе разрешила легионерам приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Крыховяк воспользуется этой опцией, если так и не договорится с .

Хавбек хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Ранее сообщалось, что у него уже есть предложение.