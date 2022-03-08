Самедов о возможном уходе легионеров: «Пусть уезжают, я только рад буду. Показывают свою неуважительную позицию»

не видит проблемы в возможном отъезде легионеров из РПЛ.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет.

Те, кто разорвет контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают! Люди, которые зарабатывают здесь деньги, еще и показывают свою неуважительную позицию.

Пусть уезжают, я только рад этому буду», – сказал бывший игрок сборной России.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)