Крыховяк ведет переговоры об уходе из «Краснодара». У него уже есть серьезное предложение от другого клуба

Игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк получил серьезное предложение от другого клуба.
Ранее краснодарский клуб объявил о том, что контракты всех иностранных футболистов команды приостановлены.
«У него есть одно очень серьезное предложение.
Если бы он решился и договорился с «Краснодаром» о расставании, то мог бы подписать контракт с этим новым клубом практически на месте.
Его агент ведет переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта.
Все ждут, что сделает ФИФА, потому что трансферные окна в основных европейских лигах закрыты», – сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский.