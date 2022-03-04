22-й тур РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России

Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта.
Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта. В связи с тем, что матчи сборной в марте не состоятся, 22-й тур РПЛ вернулся на прежние даты.
Теперь расписание выглядит так:
19 марта (суббота)
12:00 «Урал» – «Химки»
14:00 «Нижний Новгород» – «Спартак»
16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
19:30 «Зенит» – «Арсенал»
20 марта (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Краснодар»
14:00 ЦСКА – «Рубин»
16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
20:00 «Динамо» – «Ростов»
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