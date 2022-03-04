22-й тур РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта. Его переносили из-за стыков сборной России

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Матчи 22-го тура РПЛ вернули на прежние даты – 19-20 марта.

Тур был перенесен на май в связи с подготовкой сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022, которые должны были состояться 24 и 29 марта. В связи с тем, что матчи сборной в марте не состоятся, 22-й тур РПЛ вернулся на прежние даты.

Теперь расписание выглядит так:

19 марта (суббота)

12:00 «Урал» – «Химки»

14:00 «Нижний Новгород» – «Спартак»

16:30 «Ахмат» – «Локомотив»

19:30 «Зенит» – «Арсенал»

20 марта (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Краснодар»

14:00 ЦСКА – «Рубин»

16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»

20:00 «Динамо» – «Ростов»

На этой неделе ФИФА отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

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