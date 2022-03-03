Часть клубов РПЛ предложила отменить вылет в этом сезоне («СЭ»)

В могут отменить вылет по итогам нынешнего сезона.

По информации , ряд представителей клубов РПЛ на общем собрании в среду предложил, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в .

Такое предложение аргументировано возможным нарушением спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.

Также поступило предложение о расширении лиги до 18 команд, о чем сообщалось ранее. Также рассматривается вариант, при котором 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами Олимп-ФНЛ.