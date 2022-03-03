Часть клубов РПЛ предложила отменить вылет в этом сезоне («СЭ»)

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В РПЛ могут отменить вылет по итогам нынешнего сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», ряд представителей клубов РПЛ на общем собрании в среду предложил, чтобы по итогам текущего сезона ни одна команда не вылетала в Олимп-ФНЛ.

Такое предложение аргументировано возможным нарушением спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд.

Также поступило предложение о расширении лиги до 18 команд, о чем сообщалось ранее. Также рассматривается вариант, при котором 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-м и 4-м клубами Олимп-ФНЛ.

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