В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков («Чемпионат»)

В следующем сезоне РПЛ, вероятно, будут играть 18 команд.
Об этом сообщает «Чемпионат».
«Этот вопрос обсуждался на последнем собрании российской Премьер-лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.
Основным аргументом является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», – сообщил источник.
Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров.