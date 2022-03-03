В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков («Чемпионат»)

В следующем сезоне , вероятно, будут играть 18 команд.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Этот вопрос обсуждался на последнем собрании российской Премьер-лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.

Основным аргументом является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», – сообщил источник.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров.