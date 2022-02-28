Тухель об отходе Абрамовича от управления «Челси»: «Для меня это ничего не меняет. Наша способность побеждать не изменится»

оценил решение передать управление «Челси» благотворительному фонду.

Тренер «синих» дал комментарий после поражения в финале Кубка английской лиги от «Ливерпуля» (0:0, по пенальти – 10:11).

О матче

«Посреди шторма довольно спокойно. Мы можем позволить себе сосредоточиться на том, что любим больше всего, на игре в футбол. Мы знаем, что есть вещи поважнее, чем футбол».

О решении Абрамовича отдать управление клубом благотворительному фонду

«Думаю, в плане ежедневной работы это для меня ничего не меняет. В вопросах управления главной командой я плотно общаюсь с Мариной [Грановской] и .

Думаю, наша способность побеждать не изменится из-за этих новостей», – сказал Тухель.

Абрамович отдает «Челси»: говорит, это в интересах клуба. Но, кажется, дело в угрозе санкций