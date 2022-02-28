Тухель об отходе Абрамовича от управления «Челси»: «Для меня это ничего не меняет. Наша способность побеждать не изменится»

Теги Челси Петр Чех премьер-лига Англия Роман Абрамович Томас Тухель Марина Грановская Футбол

Томас Тухель оценил решение Романа Абрамовича передать управление «Челси» благотворительному фонду.

Тренер «синих» дал комментарий после поражения в финале Кубка английской лиги от «Ливерпуля» (0:0, по пенальти – 10:11).

О матче

«Посреди шторма довольно спокойно. Мы можем позволить себе сосредоточиться на том, что любим больше всего, на игре в футбол. Мы знаем, что есть вещи поважнее, чем футбол».

О решении Абрамовича отдать управление клубом благотворительному фонду

«Думаю, в плане ежедневной работы это для меня ничего не меняет. В вопросах управления главной командой я плотно общаюсь с Мариной [Грановской] и Петром Чехом.

Думаю, наша способность побеждать не изменится из-за этих новостей», – сказал Тухель.

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