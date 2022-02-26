понимает критику в отношении на фоне ситуации на Украине.

«Мы не должны притворяться, что проблемы нет. Ситуация ужасна для всех. Никто не ожидал подобного, это кажется нереальным. Это затуманивает наш разум, не дает радоваться перед финалом [Кубка английской лиги].

Это приносит огромную неопределенность особенно для тех, кто вовлечен больше, чем мы. Мы посылаем им наши наилучшие пожелания, конечно же.

Тем не менее в ситуации с нашим клубом столько неопределенности, что нет смысла комментировать это. Мы в курсе всего этого, у нас нет какой-то инсайдерской информации, как вам может показаться.

Думаю, у команды и тренеров есть право не погружаться в политику и сосредоточиться на спорте. Не потому, что мы прячемся. Ситуация ясна, она ужасна, несомненно.

Я могу понять критику в отношении клуба и нас, людей, представляющих его. Мы не можем полностью избавиться от этого.

Но, возможно, люди смогут понять меня как тренера и игроков как футболистов – у нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец [ ].

Мы не чувствуем ответственности за то, что происходит. Это ужасно, в этом не может быть сомнения, война в Европе для меня немыслима в течение длительного периода времени. Давайте подождем», – сказал тренер «Челси».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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