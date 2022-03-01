Тухель о передаче управления «Челси»: «Для меня изменится немногое. Я общаюсь с Чехом и Грановской, и они остаются главными»

высказался о передаче управления благотворительному фонду.

Такое решение принял 26 февраля.

«Для меня, как для тренера, на ежедневной основе изменится немногое. Я каждый день общаюсь с Петром Чехом и Мариной [Грановской] о том, как улучшить основную команду, и это не прекратится, потому что они остаются главными».

О том, было ли владение клуба Абрамовичем проблемой в связи с ситуацией на Украине

«Мне достаточно сложно ответить на этот вопрос. Я не в курсе всей ситуации, и мы все согласны с тем, что есть ситуации гораздо важнее футбола, и это никогда не изменится.

Такие ситуации, как война, гораздо важнее, но не мне комментировать роль господина Абрамовича, потому что мы недостаточно знаем об этом», – сказал Тухель.