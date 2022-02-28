Депутат Свищев об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Это несправедливо. Там всеобщая истерия, ФИФА и УЕФА зависят от глобальных спонсоров»

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Депутат Госдумы осудил возможное исключение «Спартака» из Лиги Европы.

Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что московскому клубу могут запретить участие в матчах 1/8 финала с «РБ Лейпциг».

Ранее УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные будут на нейтральном поле проводить домашние матчи турниров под эгидой союза. Приоритетный вариант для красно-белых – сыграть с немцами в Баку. Однако Bild утверждает, что матчи, запланированные на 10 и 17 марта, не состоятся.

«Какое отношение имеет «Спартак» к политике? В команде больше половины игроков – граждане других стран. Как минимум несправедливо лишать их участия в Лиге Европы. Доводов и аргументов этому нет. Это несправедливо.

С этим бороться сейчас, к сожалению, нельзя. Там всеобщая истерия. Мы же с вами понимаем, что ФИФА и УЕФА зависят от глобальных спонсоров.

Давление, которое оказывается на эти организации, беспрецедентное. Риск потерять спонсоров и бабки для этих организаций гораздо страшнее, чем потерять «Спартак». Тут кроме политики есть еще и бизнес.

«Спартак» имеет право отстоять свое участие в Лиге Европы. Я не видел закона, по которому могут отстранить «Спартак». В суде, в который «Спартак» может обратиться, клуб может спросить, на каком основании их отстранили. Послушаем их доводы. Конечное слово за «Спартаком», – сказал Свищев.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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