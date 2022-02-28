Ирландия отказалась от матчей с Россией

Сборная Ирландии отказалась от матчей против России.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) выступила с заявлением в связи с ситуацией на Украине.

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.

В знак солидарности [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага», – говорится в заявлении FAI.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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