Ирландия отказалась от матчей с Россией

Сборная Ирландии отказалась от матчей против России.
Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) выступила с заявлением в связи с ситуацией на Украине.
«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.
В знак солидарности «Авива-Стэдиум» [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага», – говорится в заявлении FAI.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
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