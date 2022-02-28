Норвегия и Уэльс присоединились к Швеции, Польше, Чехии, Англии и Албании в бойкоте игр с Россией

Норвегия отказывается играть со сборной России из-за ситуации на Украине.

«Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией – проводить матчи с Россией абсолютно неуместно», – сказал глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.

С аналогичным заявлением выступила и Футбольная ассоциация Уэльса.

«Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной, очень опечалена и шокирована последними событиями в стране.

Мы приняли решение, что в ближайшем будущем не будем проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров», – говорится в заявлении валлийцев.

Ранее играть со сборной России отказались Швеция, Польша, Чехия, Англия и Албания.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно