Норвегия и Уэльс присоединились к Швеции, Польше, Чехии, Англии и Албании в бойкоте игр с Россией

Норвегия отказывается играть со сборной России из-за ситуации на Украине.
«Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией – проводить матчи с Россией абсолютно неуместно», – сказал глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.
С аналогичным заявлением выступила и Футбольная ассоциация Уэльса.
«Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной, очень опечалена и шокирована последними событиями в стране.
Мы приняли решение, что в ближайшем будущем не будем проводить матчи с Россией на международном уровне ни в одном из турниров», – говорится в заявлении валлийцев.
Ранее играть со сборной России отказались Швеция, Польша, Чехия, Англия и Албания.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно