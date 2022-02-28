Швейцария отказалась от игр против России и просит исключить россиян из стыков ЧМ-2022

отказались играть против России.

Швейцарский футбольный союз (SFV) выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.

«Это не только грубо нарушает международное право, но и универсальные ценности футбола, такие как продвижение дружеских отношений, пропагандируемых в уставе ФИФА.

Мы беспокоимся о тех, кого это затронуло на Украине, особенно об Украинской ассоциации футбола и всех ее членах.

SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии, которые требуют исключить сборную России из турнира плей-офф за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

В знак солидарности с этими ассоциациями Швейцарский футбольный союз не будет проводить никаких официальных или товарищеских матчей против сборных России до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении швейцарцев.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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