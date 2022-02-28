Хендерсон о ситуации на Украине: «Это пугает, надеюсь, мы все обретем мир»

высказался о ситуации на Украине после финала Кубка лиги.

«Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, по пенальти – 11:10) и взял рекордный 9-й трофей.

«Удивительный, особенный момент – брать трофеи с этим клубом.

Когда дело доходит до пенальти, всегда сложно. Мы использовали всю команду, нашу академию – все были в деле, и это делает победу действительно особенной.

Безумие, что мы в последний раз брали этот трофей 10 лет назад. Фанаты заслужили это, такая победа придаст нам импульс на оставшуюся часть сезона.

Но в мире, очевидно, происходят куда более серьезные вещи, и я думаю, что две команды вышли на поле вместе, чтобы поддержать людей. Это пугает, надеюсь, мы все обретем мир», – сказал капитан в эфире Sky Sports после игры.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.