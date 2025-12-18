Хавертц вернется на поле не раньше начала-середины января – у него осложнение травмы. В ноябре форвард «Арсенала» был «в неделе от возвращения в состав»
Кай Хавертц пропустит еще около месяца.
Форвард «Арсенала» Кай Хавертц не вернется на поле раньше января.
Немецкий футболист не играл с 17 августа из-за травмы колена. Он перенес операцию.
По информации Daily Mail, в ноябре Хавертц «был в неделе от возвращения в состав», но произошло осложнение травмы. Игрок сможет вернуться на поле не раньше начала-середины января.
Возможно, он попадет в состав «Арсенала» на матч АПЛ против «Ливерпуля» 8 января, хотя более вероятно его участие в игре против «Портсмута» в Кубке Англии тремя днями позже.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
