Сборные Англии не будут играть с Россией из-за ситуации на Украине

не будет играть с Россией из-за ситуации на Украине.

(FA) объявила, что сборные страны не будут играть с российскими «в обозримом будущем».

«В знак солидарности с Украиной FA подтверждает, что мы не будем играть со сборными России в обозримом будущем.

Это включает любой потенциальный матч на любом уровне и касается сборных всех возрастов», – говорится в заявлении.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно