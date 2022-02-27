Сборные Англии не будут играть с Россией из-за ситуации на Украине

Сборная Англии не будет играть с Россией из-за ситуации на Украине.
Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что сборные страны не будут играть с российскими «в обозримом будущем».
«В знак солидарности с Украиной FA подтверждает, что мы не будем играть со сборными России в обозримом будущем.
Это включает любой потенциальный матч на любом уровне и касается сборных всех возрастов», – говорится в заявлении.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно