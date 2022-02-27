Каррагер об Абрамовиче и «Челси»: «Не упомянуть ситуацию на Украине изначально – очень плохо. У них вообще не получилось исправиться, они опозорились»

осудил заявления и «Челси».

Ранее Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду.

«Они не слишком хорошо справились с этими заявлениями, я считаю. Очень слабо, они подставили себя.

«Челси» сегодня выступил с заявлением, но мне кажется, что это была почти что попытка исправиться за то, что выкатил Абрамович днем ранее. Не думаю, что у них это хорошо получилось. Да вообще не получилось, они опозорились.

Что касается передачи клуба от Абрамовича благотворительному фонду: управление – это не владение. Это совершенно другое, потому что Абрамович все еще главный, он все еще управляет клубов, и это нормально. Но не упомянуть в своем первоначальном заявлении ситуацию на Украине – это было очень плохо», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Абрамович отдает «Челси»: говорит, это в интересах клуба. Но, кажется, дело в угрозе санкций