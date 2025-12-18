  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о сборной в 2008-м и 2018-м: «Мы организованнее, они талантливее. Хиддинк спрашивал, как будем играть с Испанией, я сказал: «Ты уже сыграл два раза, мы будем другим заниматься»
6

Черчесов о сборной в 2008-м и 2018-м: «Мы организованнее, они талантливее. Хиддинк спрашивал, как будем играть с Испанией, я сказал: «Ты уже сыграл два раза, мы будем другим заниматься»

Черчесов о своей сборной и команде Хиддинка: мы дисциплинированнее.

Станислав Черчесов сравнил сборные России, выступавшие на Евро-2008 и ЧМ-2018.

«Мы более дисциплинированные, более целеустремленные, более организованные, а та [команда], по-моему, была немного талантливее. Я бы так сказал. Могу ошибаться, пускай на меня не обижаются, но это же не значит, что мы хуже, а они лучше.

Ну, кстати, Гуса [Хиддинка] я пригласил на чемпионате мира, он приезжал к нам на базу, мы поужинали. Как раз перед испанцами. И вот он при ребятах: «Ну как ты, Стани, как завтра играть будешь?»

Я ему: «Стоп-стоп, ты уже сыграл два раза. Мы играть не будем. Играл ты, нам не надо. Играть мы не будем, мы будем на поле, но заниматься другим делом», – сказал экс-тренер сборной России.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...28572 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Асланбека Бадаева
logoСтанислав Черчесов
logoЕвро-2008
logoГус Хиддинк
logoСборная Испании по футболу
logoЧМ-2018 FIFA
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
сегодня, 17:33
Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»
сегодня, 15:48
Главные новости
«Наполи» – «Милан» – 2:0. Хейлунд забил. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
«МЮ» примет только «исключительное предложение» о продаже Майну в январе. 20-летний хавбек – ключевая часть планов Аморима
31 минуту назад
Левандовски согласен на снижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной» на год (Cadena SER)
42 минуты назад
Матч «Милана» с «Комо» пройдет в Перте – глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии – это было одним из требований АФК и австралийской федерации
54 минуты назад
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Отношения клуба с Месси должны быть такими же, как у Джордана и Nike. Лучший спортсмен планеты будет нашим главным амбассадором»
сегодня, 19:46
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 19:00Live
«Челси» предложил 8 млн евро за Н´Гессана – «Сент-Этьен» не продал 17-летнего форварда и хочет 12,5 млн. «Арсеналу» и «Брентфорду» игрок тоже интересен
сегодня, 18:58
«Шевалье подавлен и уязвим, а Сафонов голоден, он хочет его сожрать. Люка должен собраться, футбол – не для нытиков». Журналист Риоло о вратарях «ПСЖ»
сегодня, 18:45
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро
сегодня, 18:15
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У Хейлунда 7 голов за «Наполи» – арендованный у «МЮ» форвард отличился в игре с «Миланом» в Суперкубке Италии. Никто из игроков «Юнайтед» не забил больше в этом сезоне
11 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетик» одолел «Оуренсе», «Мурсия» против «Бетиса»
19 минут назадLive
Хавертц вернется на поле не раньше начала-середины января – у него осложнение травмы. В ноябре форвард «Арсенала» был «в неделе от возвращения в состав»
28 минут назад
Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»
38 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев принимает «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» играет против КуПС, «Фиорентина» – с «Лозанной»
46 минут назадLive
Хаманн о Карле: «В его игре есть много сходств с Месси, но не стоит сравнивать его с тем, кто доминировал в футболе 15 лет. Мусиале придется очень постараться, чтобы вытеснить Леннарта»
51 минуту назад
«Милану» интересен 41-летний Силва. Аллегри готов подписать защитника на полгода, но бразилец хочет в Англию (Бруно Андраде)
сегодня, 19:42
«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят идти в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться». Веденеев о петербуржцах
сегодня, 19:30
Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке – видно, вылил накопившуюся злость и «плюнул» в ворота. Он мечтает о трофее»
сегодня, 19:29
Бруну включил Роналду, Ди Натале, Погба, Пепе и Мату в команду мечты для игры 5 на 5
сегодня, 19:16