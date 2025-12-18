Черчесов о сборной в 2008-м и 2018-м: «Мы организованнее, они талантливее. Хиддинк спрашивал, как будем играть с Испанией, я сказал: «Ты уже сыграл два раза, мы будем другим заниматься»

Черчесов о своей сборной и команде Хиддинка: мы дисциплинированнее.

Станислав Черчесов сравнил сборные России, выступавшие на Евро-2008 и ЧМ-2018 .

«Мы более дисциплинированные, более целеустремленные, более организованные, а та [команда], по-моему, была немного талантливее. Я бы так сказал. Могу ошибаться, пускай на меня не обижаются, но это же не значит, что мы хуже, а они лучше.

Ну, кстати, Гуса [Хиддинка] я пригласил на чемпионате мира, он приезжал к нам на базу, мы поужинали. Как раз перед испанцами. И вот он при ребятах: «Ну как ты, Стани, как завтра играть будешь?»

Я ему: «Стоп-стоп, ты уже сыграл два раза. Мы играть не будем. Играл ты, нам не надо. Играть мы не будем, мы будем на поле, но заниматься другим делом», – сказал экс-тренер сборной России.