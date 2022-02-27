Дэвид Бекхэм: «Ситуация на Украине разрушительна и ужасна. У меня сердце разрывается, когда я вижу, как это влияет на детей»

Теги Манчестер Юнайтед Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига происшествия Политика соцсети контент Футбол

Дэвид Бекхэм высказался о ситуации на Украине.

«Ситуация на Украине разрушительна и ужасна для ее народа. 

Как и у любого родителя, у меня сердце разрывается, когда я вижу, как жизнь в зоне боевых действий влияет на невинных детей. 

По мере эскалации ситуации растут и потребности детей», – написал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в инстаграме.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные