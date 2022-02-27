Дэвид Бекхэм высказался о ситуации на Украине.

высказался о ситуации на .

«Ситуация на Украине разрушительна и ужасна для ее народа.

Как и у любого родителя, у меня сердце разрывается, когда я вижу, как жизнь в зоне боевых действий влияет на невинных детей.

По мере эскалации ситуации растут и потребности детей», – написал бывший футболист и в инстаграме.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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