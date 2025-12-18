Педри получил «Премию игроков «Барсы». Ее вручают за «преданность клубу и уважение к болельщикам, соперникам и судьям»
Педри получил награду от «Барселоны».
Полузащитник «Барселоны» Педри получил награду от клуба.
23-летнему испанцу вручили «Премию игроков «Барсы» от ассоциации футболистов каталонского клуба. Он уже получал такой приз в 2022 году.
Эта награда присуждается игрокам «Барсы» за «преданность клубу, а также за уважение к болельщикам и командам-соперницам и судьям».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
