Надпись «Футбол заодно» на фоне флага Украины показали перед матчем «Челси» – «Ливерпуль». Игроки и тренеры сделали фото на фоне желто-синих венков

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Кубок английской лиги Уэмбли Томас Тухель Политика Футбол

«Челси» и «Ливерпуль» провели акцию за мир перед финалом Кубка английской лиги.

Перед началом игры футболисты обеих команд, а также тренеры Юрген Клопп и Томас Тухель сфотографировались на фоне цветочных венков в желто-синих цветах Украины.

На табло стадиона «Уэмбли» появилась надпись «Футбол заодно» на фоне флага Украины. Также болельщики поднимали распечатанные флаги Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию канала «Матч ТВ».

Фото: globallookpress.com/Nigel Keene

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