Надпись «Футбол заодно» на фоне флага Украины показали перед матчем «Челси» – «Ливерпуль». Игроки и тренеры сделали фото на фоне желто-синих венков

«Челси» и «Ливерпуль» провели акцию за мир перед финалом Кубка английской лиги.
Перед началом игры футболисты обеих команд, а также тренеры Юрген Клопп и Томас Тухель сфотографировались на фоне цветочных венков в желто-синих цветах Украины.
На табло стадиона «Уэмбли» появилась надпись «Футбол заодно» на фоне флага Украины. Также болельщики поднимали распечатанные флаги Украины.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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Фото: globallookpress.com/Nigel Keene