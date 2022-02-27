Надпись «Футбол заодно» на фоне флага Украины показали перед матчем «Челси» – «Ливерпуль». Игроки и тренеры сделали фото на фоне желто-синих венков

и провели акцию за мир перед финалом Кубка английской лиги.

Перед началом игры футболисты обеих команд, а также тренеры и сфотографировались на фоне цветочных венков в желто-синих цветах Украины.

На табло стадиона появилась надпись «Футбол заодно» на фоне флага Украины. Также болельщики поднимали распечатанные флаги Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию канала «Матч ТВ».

Фото: globallookpress.com/Nigel Keene