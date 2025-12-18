«МЮ» примет только «исключительное предложение» о продаже Майну в январе. 20-летний хавбек – ключевая часть планов Аморима

«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Кобби Майну.

Потенциальным покупателям будет сложно договориться о трансфере Кобби Майну .

Как сообщает Sky Sports , манкунианцы не хотят продавать 20-летнего полузащитника и примерно так же относятся к идее аренды. Продажа в январе возможна только в том случае, если поступит «исключительное предложение».

Хавбек остается ключевой частью планов Рубена Аморима , главного тренера «МЮ ». Сам футболист тоже хочет остаться и верит, что со временем станет сильнее.

В этом сезоне Майну принял участие в 11 матчах АПЛ , в среднем проводя на поле 19 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .