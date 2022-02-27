Генич о Бакаеве: «Решение принято, как я понимаю. Скорее всего, Ваноли уже сказали, что на него рассчитывать не стоит»

высказался о .

25-летний хавбек не появился на поле во вчерашнем матче с (0:2).

– Это говорит нам о том, что Бакаева решают не продлевать?

– Как я понимаю, решение по Бакаеву принято. Скорее всего, высшим руководством. Если клуб не делает игроку предложение по продлению контракта за четыре месяца до его истечения – то, скорее всего, Ваноли уже сказали, что на этого футболиста рассчитывать не стоит.

Мне лично странно, когда один из лучших игроков на сборах не выходит на поле в дерби, в ситуации, когда надо спасать матч. А Бакаев – тот футболист, который может что-то придумать впереди и всегда выходит на поле с горящими глазами.

При этом выпускаются игроки, которые, как кажется, просто не готовы на данный момент. Ларссон просто проваливает сезон, а Николсон даже на сборах не показал своих сильных качеств, – сказал комментатор .

Статистику Бакаева можно изучить по ссылке.