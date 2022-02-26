Языджи о мяче «Спартаку»: «Это мой первый гол прямым ударом со штрафного в карьере. Я счастлив»

Игрок матча – поделился мнением о московском дерби.

Турецкий полузащитник забил первый гол после перехода в армейский клуб. На 49-й минуте он забил прямым ударом со штрафного в матче 19-го тура (2:0), его мяч стал победным.

«Мы знали, что это будет непростой матч, поэтому были готовы к этому.

Хочу поблагодарить тренерский штаб, обслуживающий персонал, наших болельщиков. Все сегодня были едины. Надеюсь, мы продолжим побеждать в оставшихся матчах.

Я очень счастлив. Я все время остаюсь после занятий и тренирую штрафные удары. Это был первый гол прямым ударом со штрафного в моей карьере.

Сегодня мне посчастливилось забить. Но мне прежде всего важно, чтобы моя команда выигрывала», – сказал Юсуф в эфире «Матч! Премьер».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.