Бабаев уверен, что легионеры останутся в ЦСКА: «Все они прилетели, вышли на поле, значит, с этим проблем нет»

уверен, что легионеры не покинут ЦСКА.

Генеральный директор московского клуба оценил игру новичков команды в выездном матче против в 19-м туре (2:0).

– Наши ребята в хорошем настроении после игры со «Спартаком». Постараемся сохранить этот настрой до конца сезона. Новички еще адаптировалась не до конца, обсуждали это сейчас с тренерским штабом.

Думали, что будет еще лучше. Например, Гбамен провел фактически первый матч, даже в тренировочных играх еще не успел поучаствовать. Очевидно, что «с корабля на бал» сложно найти взаимопонимание с партнерами, но он еще будет прибавлять.

Языджи поздравили. Всех удивило, что это его первый гол со штрафного в карьере.

– Есть ли уверенность, что все легионеры продолжат выступать за ЦСКА?

– Вы же видите, все они прилетели, вышли на поле, значит, с этим проблем нет, – сказал Бабаев.

Игроки ЦСКА вышли на матч в форме, на которой логотип спонсора команды, ВЭБ.РФ, был размещен на спине, а не на груди.

«Это определенное изменение дизайна», – добавил Бабаев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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