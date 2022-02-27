Баженов о поражении «Спартака»: «Игроки ЦСКА проявили индивидуальное мастерство и больше давили»

оценил поражение «Спартака» от ЦСКА (0:2).

Экс-форвард красно-белых высказался о матче 19-го тура .

— Мне понравилась сама по себе игра. Для первого после долгого перерыва матча — неплохо. Во всяком случае, футбол смотрелся, играли на обоюдоострых курсах. Но ЦСКА реализовал те моменты, которые у него были. Плюс в каких-то моментах они проявили индивидуальное мастерство.

У «Спартака» тоже моменты были, но он не использовал. Раз ЦСКА выиграл, то, наверное, он сегодня был сильнее.

Иногда прекрасно играешь, у тебя миллион моментов было, и ты проиграл. Но сегодня не так было: ЦСКА все-таки немного больше давил. Ну, а «Спартак» тоже хорошо выглядел. Если бы они реализовали свой момент в первом тайме, то могло быть по другому. Но мне не нравятся слова «могло быть».

— Эта игра настраивает на оптимистичный лад перед встречами с «Лейпцигом?

— Не знаю, мне бы еще посмотреть «Спартак» с «Динамо». То, что будет тяжело играть против «Лейпцига», это факт. Это Лига Европы, и там нет слабых соперников.

К тому же «Лейпциг» сейчас в сумасшедшей форме. Тут фаворит, конечно, немецкий клуб. Никто об этом даже не спорит.

И даже если бы сейчас выиграл у ЦСКА, все равно фаворитом был бы «Лейпциг», – сказал Баженов.

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