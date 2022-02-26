Ваноли о 0:2 с ЦСКА: «Спартак» расстроен, но мы на правильном пути. До гола Языджи показывали хороший футбол»

считает, что «Спартак» удачно провел большую часть матча с .

Красно-белые уступили армейцам со счетом 0:2 в 19-м туре чемпионата России.

– Расстроены. Но до 70-й минуты и штрафного Языджи мы показывали хороший футбол. Атаковали, доходили до штрафной, но не хватало последнего паса.

40 раз входили в штрафную, 12 ударов, но 1 в створ. Надо работать над маленькими деталями и вырабатывать менталитет, который нам нужен.

– Бакаев остался в запасе. Почему?

– Не говорю об игроках, только про команду. Команда на первом месте. Нет проблем, Ларссон, Николсон, Квинси, Бакаев – важные игроки. У всех будет шанс. Мы говорили с Бакаевым.

Но мне не нравится, что так много спрашивают о конкретных игроках. «Спартак» – это команда, а не игроки!

– Березуцкий рассказал про игроков, которые принесли пользу. Расскажите про Мартинса Перейру. Насколько он выполнил установку на игру?

– Пришел в большой проект. У нас семь игроков младше 21 года. Им непросто, но мне приятно работать с молодыми. Мне игра Мартинса Перейры понравилась, хотя у него были проблемы с голеностопом. Как и у Джикии, поэтому его заменил.

Мне понравилась и игра Зобнина. Но все решил первый гол. Понятно, что команда расстроена, но мы на правильном пути, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера .