Роман Бабаев: «Непростые времена, но хочется говорить о футболе, чтобы люди отвлеклись. Давайте не про санкции»

не стал отвечать на вопрос о санкциях к .

«Давайте сегодня только про футбол. Мы уже объяснили, почему эмблема ВЭБа переместилась на спину, это определенное изменение дизайна формы. Будет новое место под нового спонсора.

Повторюсь, давайте сегодня не про санкции. Понятно, что сейчас непростые времена, но хочется [говорить] о футболе, чтобы люди отвлеклись. Тему ВЭБа дальше комментировать не готов», – сказал гендиректор ЦСКА после победы над «Спартаком» (2:0).

Ранее Минфин США ввел санкции против ЦСКА и госкорпорации ВЭБ.РФ, которая владеет 77,63% акций московского клуба.