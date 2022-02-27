Бабаев о 2:0 со «Спартаком»: «Сложно переоценить. Новички ЦСКА оставили приятное впечатление»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил победу над «Спартаком» (2:0).

Армейцы обыграли красно-белых в матче 19-го тура .

«Приятное впечатление оставили новички. Давно у нас такого не было, чтобы новичок забивал гол, как в старые добрые времена. Все ребята с хорошим настроением, сложно переоценить победу над .

Очень хочется верить, что такой настрой сохранится до конца сезона и с каждым матчем мы будем прибавлять. Новички еще не до конца адаптировались, только что обсуждал это с тренерским штабом. Думал, что будет лучше.

Жан-Филипп [Гбамен] провел вообще первый матч, даже тренировочной игры не провел. Я надеюсь, что он будет прибавлять в каждом компоненте игры.

Нужно подводить итоги [трансферной кампании] в конце сезона, но, повторюсь, впечатление приятное. Сегодня все новички вышли в старте, значит, тренерский штаб решил, что они готовы лучше остальных», – сказал Бабаев.

ЦСКА победил «Спартак» благодаря суперштрафному Языджи. У него целая команда личных тренеров