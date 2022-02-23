Экономист Алексашенко о ЦСКА: «Санкции не затрагивают еврозону, это нестрашно. Если ВЭБ продаст акции клуба, то с него их снимут»

Экономист Сергей Алексашенко оценил последствия санкций против ЦСКА от министерства финансов США.

«Санкции распространяются на ЦСКА как на дочернюю компанию . Если до 24 марта корпорация продаст акции ЦСКА, то с клуба, скорее всего, снимут санкции.

Если кто-то выкупит акции ЦСКА после 24 марта, я бы советовал обратиться сначала к американским юристам и проконсультироваться.

В любом случае нужно будет подготовить документы, доказывающие честность покупки по справедливой цене. Показать, что сделка не является попыткой ВЭБ спрятать свои владения. После этого направляется письмо в Минфин США. После этого ЦСКА будет вычеркнут из списка санкций.

Пока санкции введены только со стороны США. Они не затрагивают еврозону, расчеты в евро и швейцарских франках. Поэтому это нестрашно. Конечно, американские компании могут бояться совершать сделки с ЦСКА, но есть российские банки и компании, которые также находятся под американскими санкциями, ничего страшного с ними не происходит. В нынешнем формате для ЦСКА ничего страшного нет.

Если аналогичные санкции будут введены ЕС, это уже более серьезная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже футболистов. Joma откажется продавать экипировку и так далее.

У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в долларах, ни в евро. Дальше присоединятся англичане, швейцарцы. Если ЦСКА с кем-то договорится платить в рублях, то обойти ограничения можно, но сделать это будет проблематично», – сказал бывший заместитель министра финансов РФ.