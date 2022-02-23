Бабаев о санкциях США: «ЦСКА нормально функционирует, юристы разбираются. Будем отстаивать права, исходя из тезиса «спорт вне политики»

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на санкции США в отношении клуба.

По словам Романа Бабаева, клуб нормально функционирует, а юристы разбираются в вопросе.

«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная.

Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.

Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», – сказал Бабаев.

В среду, 23 февраля, стало известно, что ЦСКА попал под санкции Министерства финансов США в числе 25 дочерних структур ВЭБ. Ограничения связаны с кризисом вокруг Украины.

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