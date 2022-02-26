ЦСКА забил «Спартаку» прямым ударом со штрафного в РПЛ впервые за 10 лет

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Зоран Тошич Антон Заболотный Юсуф Языджи Футбол

ЦСКА впервые за 10 лет забил «Спартаку» прямым ударом со штрафного в РПЛ.

Полузащитник Юсуф Языджи забил первый гол после перехода в армейский клуб – на 48-й минуте матча 19-го тура Премьер-лиги (2:0, второй тайм).

В апреле 2012 года Зоран Тошич забил «Спартаку» прямым ударом со штрафного (2:1) в московском дерби.

Последним игроком ЦСКА, забившим в своем дебютном матче за армейцев в РПЛ, был Антон Заболотный в матче с «Уфой» в июле 2021 года.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. На нашем сайте доступна видеотрансляция.

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