«Почему бы не повторить?» Языджи перед дерби о голе Эркина «Спартаку» со штрафного. Сегодня Юсуф забил сам

Юсуф Языджи исполнил обещание и забил «Спартаку» как Джанер Эркин.
Турецкий полузащитник отличился ударом со штрафного в дебютном матче за ЦСКА – в московском дерби на 48-й минуте матча 19-го тура РПЛ.
Отметим, что перед игрой в интервью пресс-службе армейцев Юсуф намекал на то, что может забить именно такой гол.
– Джанер Эркин, с которым ты советовался перед переходом, запомнился нашим болельщикам голом в ворота «Спартака».
– Почему бы не повторить? – сказал Языдж с улыбкой.
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