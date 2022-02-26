«Почему бы не повторить?» Языджи перед дерби о голе Эркина «Спартаку» со штрафного. Сегодня Юсуф забил сам

исполнил обещание и забил «Спартаку» как Джанер Эркин.

Турецкий полузащитник отличился ударом со штрафного в дебютном матче за – в московском дерби на 48-й минуте матча 19-го тура .

Отметим, что перед игрой в интервью пресс-службе армейцев Юсуф намекал на то, что может забить именно такой гол.

– , с которым ты советовался перед переходом, запомнился нашим болельщикам голом в ворота .

– Почему бы не повторить? – сказал Языдж с улыбкой.

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