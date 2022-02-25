Фанаты ЦСКА отказались от звуковой поддержки на матче со «Спартаком»

Активные болельщики ЦСКА отказались от звуковой поддержки команды в дерби со «Спартаком».

«Уже завтра нас ждет 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино.

С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить матч, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка.

Просим всех отнестись с пониманием», – говорится в телеграм-канале фанатов ЦСКА «Люди в Черном».

примет в 19-м туре 26 февраля. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.