Глава рабочей группы по Fan ID Каменской: «Репрессивный закон глазами болельщиков, в нашей идеальной картине – удобный документ»

Вице-президент РФС и руководитель рабочей группы по Fan ID Игорь Каменской дал комментарий о введении паспорта болельщика, передает корреспондент .ru Ярослав Сусов.

«Мы и сейчас не можем дать болельщикам все ответы. Сами задавали вопросы болельщикам и их ответы сразу передали законодателям.

Глазами болельщиков это репрессивный закон. А в нашей идеальной картине это удобный и простой документ. Мы хотим, чтобы это было так. Чтобы подавляющему большинству болельщиков не доставляло сложностей», – сказал Каменской.