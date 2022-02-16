Глава рабочей группы по Fan ID Каменской: «Репрессивный закон глазами болельщиков, в нашей идеальной картине – удобный документ»

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Вице-президент РФС и руководитель рабочей группы по Fan ID Игорь Каменской дал комментарий о введении паспорта болельщика, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Мы и сейчас не можем дать болельщикам все ответы. Сами задавали вопросы болельщикам и их ответы сразу передали законодателям.

Глазами болельщиков это репрессивный закон. А в нашей идеальной картине это удобный и простой документ. Мы хотим, чтобы это было так. Чтобы подавляющему большинству болельщиков не доставляло сложностей», – сказал Каменской.

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