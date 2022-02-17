Хачатурянц о Fan ID: «Бойкот не вызывает у меня ничего, кроме сожаления. Идти или нет – решение каждого человека»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался по поводу бойкотов фанатов из-за введения Fan ID.

«Я попросил представителей клубов донести до фанатов смысл всего нашего разговора, чтобы они не бойкотировали матчи РПЛ после возобновления сезона. Откликнутся фанаты или нет – не знаю, но такое пожелание я передал.

Идти или нет – решение каждого человека, но бойкот не вызывает у меня никаких других чувств, кроме сожаления, потому что футбол может лишиться очень важной составляющей.

Мне кажется, от этого теряют все: и болельщики, и игроки, а само зрелище становится менее привлекательным», – сказал Хачатурянц.

«У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил». Хачатурянц ответил на вопросы про Fan ID

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»



