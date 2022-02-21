Новым директором по безопасности РПЛ стал Ивочкин, Мейтин назначен советником президента лиги

В РПЛ сменился директор по безопасности.

Александр Мейтин, возглавлявший дирекцию по безопасности и работе с болельщиками РПЛ с 2008 года, назначен советником президента лиги [ ].

«При его непосредственном участии произошли коренные изменения в системе обеспечения безопасности и инфраструктуре футбольных стадионов. Руководство РПЛ благодарит Александра Мейтина за многолетнюю добросовестную работу», – говорится в заявлении лиги.

Российская Премьер-Лига сообщила о назначении Александра Ивочкина руководителем дирекции по безопасности.

«Александр Сергеевич Ивочкин родился в 1974 году. В 1997-м окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. После его окончания работал в органах безопасности Российской Федерации.

В обязанности Александра Сергеевича входит совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, разработка предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей, практическая и методическая помощь клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами», – сообщает лига.

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