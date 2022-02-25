Рангник о ситуации на Украине: «До ужаса печальная ситуация. Это человеческая катастрофа»

поделился мыслями о ситуации на Украине.

«До ужаса печальная ситуация. Думаю, у всех примерно одинаковые мысли на этот счет. Просто невероятно, что в Европе идет война. Решение, которое принял УЕФА, было неизбежным, и оно правильное. Мне кажется, у всех одно и то же мнение о происходящем. Это человеческая катастрофа для тех, кто вовлечен.

Сейчас, насколько я могу судить, в России и Москве безопасно, но это ничего не меняет в целом. И это очень грустно. Когда я смотрю телевизор по утрам и вечерам, я все еще не могу поверить тому, что вижу.

Это просто ужасная ситуация, и очень, очень надеюсь, что политики по всему миру помогут разрядить обстановку и покончить с теми вещами, что там происходят», – сказал главный тренер .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.