«Ман Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине

прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине.

«В свете событий на Украине мы прервали сотрудничество с «Аэрофлотом».

Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим», – заявил представитель английского клуба.

До этого «Манчестер Юнайтед» не полетел рейсом российской авиакомпании на игру с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Вчера Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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